(Foto) Demonstranti širom sveta osudili vojnu intervenciju SAD u Venecueli

Newsmax Balkans
Dok su pojedini građani Venecuele slavili hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, učesnici protesta u toj zemlji, kao i u drugim delovima sveta ocenili su američku operaciju kao prekoračenje ovlašćenja i napad na suverenitet Venecuele, piše CNN.

Protesti su održani i ispred Ambasade SAD u španskoj prestonici Madridu, gde živi veliki broj Venecuelanaca, uključujući i opozicionog lidera Edmunda Gonzalesa. Desetine hiljada ljudi okupilo se u subotu u glavnom gradu Kube - Havani. Kubanska vlada je podržala Madura i osudila američku
