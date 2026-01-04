EDS: Kvarovi na mreži na teritoriji Mačvanskog,Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga

Kvarovi na niskonaponskoj mreži usled obilnog snega zabeleženi su u okolini Majdanpeka, Leskovca, Valjeva, Varvarina, Loznice, potvrđeno je danas Tanjugu Srbije u Elektrodistribuciji Srbije (EDS).

Iz Elektrodistribucije Srbije su naveli da je okolini Valjeva došlo do većeg kvara na mreži. ''Jako nevreme praćeno vlažnim i teškim snegom, koje je zahvatilo veći deo Srbije izazvalo je kvarove na distributivnoj mreži električne energije, pre svega zbog činjenice da je vlažan i težak sneg obarao stabla drveća na provodnike i stubove distributivne mreže'', naveli su. Sve raspoložive ekipe EDS-a su na terenu i intenzivno rade na saniranju kvarova, u najkraćem