EDS: Kvarovi na mreži na teritoriji Mačvanskog,Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga

NIN pre 6 minuta  |  Beta
Kvarovi na niskonaponskoj mreži usled obilnog snega zabeleženi su u okolini Majdanpeka, Leskovca, Valjeva, Varvarina, Loznice, potvrđeno je danas Tanjugu Srbije u Elektrodistribuciji Srbije (EDS).

Iz Elektrodistribucije Srbije su naveli da je okolini Valjeva došlo do većeg kvara na mreži. ''Jako nevreme praćeno vlažnim i teškim snegom, koje je zahvatilo veći deo Srbije izazvalo je kvarove na distributivnoj mreži električne energije, pre svega zbog činjenice da je vlažan i težak sneg obarao stabla drveća na provodnike i stubove distributivne mreže'', naveli su. Sve raspoložive ekipe EDS-a su na terenu i intenzivno rade na saniranju kvarova, u najkraćem
N1 Info pre 11 minuta
RTS pre 46 minuta
Newsmax Balkans pre 11 minuta
N1 Info pre 55 minuta
N1 Info pre 1 sat
Nova ekonomija pre 1 sat
Jugmedia pre 1 sat
N1 Info pre 11 minuta
REUC pre 16 minuta
Beta pre 41 minuta
Beta pre 41 minuta
RTV pre 16 minuta