Kako prijaviti stanje brojila pomoću ED Srbije aplikacije? (VIDEO)

Elektrodistribucija Srbije omogućila je građanima da stanje brojila prijave direktno sa mobilnog telefona, bez papira, lepljenja obaveštenja i poziva call centru.

Pisanje stanja brojila na papir i njegovo lepljenje na vrata ili prozor polako odlazi u prošlost. Elektrodistribucija Srbije omogućila je građanima da stanje brojila prijave direktno sa svog mobilnog telefona, koristeći zvaničnu ED Srbije aplikaciju. Na ovaj način proces je jednostavniji, brži i ne zahteva pozive call centru niti fizičku komunikaciju sa očitavačima. Prijava stanja brojila putem aplikacije obavlja se u svega nekoliko koraka, a dobra vest je da nije