Vremenska prognoza 5. januar 2026.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 5. januar 2026.

Oblačno i hladno sa snegom. Na jugu zemlje očekuje se oko 30 l/m2 kiše. U zapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje očekuje se ledena kiša. Budite oprezni u saobraćaju. Ostajemo pod uticajem hladnijeg vazduha. Najviša dnevna temperatura u većini mesta do 3 stepena, na jugoistoku zemlje do 12 stepeni. U glavnom gradu oblačno i hladno, kiša će se ponegde lediti pri tlu. Temperatura oko nule. I narednih dana snežno.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.01.2026. Ponedeljak: Oblačno i u većem delu zemlje hladno. Na severu i zapadu, ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 stepeni i uglavnom snežne padavine uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko
RHMZ izdao upozorenje, ledena kiša stiže u Srbiju: Mogući problemi u saobraćaju, lomljenje stabala i prekidi u snabdevanju

Nova pre 57 minuta
Na Iriškom vencu zabranjen saobraćaj za kamione

NoviSad.com pre 57 minuta
Saobraćajka na Moravskom koridoru zbog snežnih nanosa: Mercedes se zakucao u bankinu, pogledajte prizore s mesta nesreće (foto)…

Kurir pre 1 sat
Teška nesreća između Kragujevca i Kraljeva: Vozila stoje, ništa se ne pomera, stvara se zastoj

Telegraf pre 1 sat
Zabranjen saobraćaj za kamione na Iriškom vencu

Moj Novi Sad pre 1 sat
RHMZ: Zbog snega, mogući problemi u saobraćaju, snabdevanju hranom, strujom i grejanjem

Bloomberg Adria pre 1 sat
RHMZ izdao hitno upozorenje: Ledena kiša preti većem delu Srbije, aktiviran SMS sistem obaveštavanja

Serbian News Media pre 1 sat
Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Blic pre 17 minuta
(Foto) Umro Danilo (17) za kog se borila Srbija. Otac mu poginuo kad je imao samo 2 godine, a onda je usledila strašna…

Blic pre 12 minuta
Određen pritvor zbog poruka mržnje ispisanih na zgradi u Pančevu

Danas pre 2 minuta
(Video) Grtalica sletela sa puta Mašina za čišćenje snega završila u kanalu kod Šapca

Blic pre 47 minuta
RHMZ, MUP i Putevi Srbije nižu upozorenja, a Srbi masovno stavljaju sveće u auto - stari trik može ovih dana vam spasi živu…

Blic pre 1 sat