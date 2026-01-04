Vremenska prognoza 5. januar 2026.

Oblačno i hladno sa snegom. Na jugu zemlje očekuje se oko 30 l/m2 kiše. U zapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje očekuje se ledena kiša. Budite oprezni u saobraćaju. Ostajemo pod uticajem hladnijeg vazduha. Najviša dnevna temperatura u većini mesta do 3 stepena, na jugoistoku zemlje do 12 stepeni. U glavnom gradu oblačno i hladno, kiša će se ponegde lediti pri tlu. Temperatura oko nule. I narednih dana snežno.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.01.2026. Ponedeljak: Oblačno i u većem delu zemlje hladno. Na severu i zapadu, ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 stepeni i uglavnom snežne padavine uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko