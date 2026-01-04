Vučić: Srbija se priprema za obranu od onih koji otvoreno upućuju prijetnje

ZAGREB - Nakon akcije u Venezueli potpuno je jasno da međunarodni javnopravni poredak i povelje UN-a uopće ne funkcioniraju i da u svijetu dominira pravo sile i jačeg kao jedini princip suvremene politike, ocijenio je u nedjelju srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavivši jačanje obrambene moći Srbije u regiji.

U izjavi nakon izvanredno sazvane sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) Vučić nije konkretnije kvalificirao američku akciju u kojoj je uhićen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, a - koristeći sintagmu "ovo što se dogodilo u Venezueli" - komentirao je reagiranja europskih dužnosnika. "Imaju svoje sitne interese, ali ne smiju reći što misle, pošto ne znaju šta će biti s Grenlandom, gdje će opet propasti europsko jedinstvo i sve drugo. I onda točno vidite