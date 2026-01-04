Janjić (SRCE): „Verujem da će se vlast promeniti na narednim izborima“

Janjić (SRCE): „Verujem da će se vlast promeniti na narednim izborima“

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić izjavio je danas da veruje da će vlast u Srbiji biti promenjena na narednim izborima. „Od 2026. godine očekujem da bude itekako drugačija od ove, zato što su građani pokazali da više ne pristaju na sistem u kome su zakon i institucije podređeni interesima vlasti.

Verujem da će se vlast promeniti na narednim izborima“, rekao je Janjić za Danas.rs. Prema njegovim rečima, do promene može i mora doći na izborima, ali samo ako izborni proces bude zakonit, slobodan i pošten, što danas nije slučaj. Ocenio je da bez uređenih biračkih spiskova, slobodnih medija i jednakih uslova za sve učesnike, izbori ne mogu dati legitimnu vlast. „Lično ću učiniti ono što sam činio i do sada, a što smatram svojom profesionalnom i građanskom
