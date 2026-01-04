Tramp zapretio potpredsednici Venecuele: Čeka je sudbina gora od Madurove

Sputnik pre 1 sat
Tramp zapretio potpredsednici Venecuele: Čeka je sudbina gora od Madurove

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez platiti još veću cenu od venecuelanskog lidera Nikolasa Madura ako ne donese „ispravne“ odluke.

Američki lider jasno je stavio do znanja da neće tolerisati ono što je opisao kao njeno prkosno odbacivanje oružane intervencije SAD koja je rezultirala Madurovim hapšenjem. Na pitanje o optužbama da Trampova administracija na silu nameće model upravljanja Venecueli, američki predsednik je istakao da je „obnova i smena režima“ u Venecueli „bolja od onoga što se tamo trenutno dešava“. Istovremeno, časopis navodi da je Tramp u intervjuu negirao da je odluka o
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Uhićeni Maduro stigao u njujorški pritvor

Uhićeni Maduro stigao u njujorški pritvor

SEEbiz pre 17 minuta
Zemlje članice OPEK+ postigle dogovor da zadrže stabilnu proizvodnju nafte

Zemlje članice OPEK+ postigle dogovor da zadrže stabilnu proizvodnju nafte

RTV pre 57 minuta
Zašto je Tramp hapsio Madura i za šta će mu suditi u Americi: Jedan odgovor mogao je da promeni sve

Zašto je Tramp hapsio Madura i za šta će mu suditi u Americi: Jedan odgovor mogao je da promeni sve

Nova pre 1 sat
Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele: "Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu"

Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele: "Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu"

N1 Info pre 1 sat
AP: Ako se ostvari Trampov plan za Venecuelu, Rusija će platiti visoku cenu

AP: Ako se ostvari Trampov plan za Venecuelu, Rusija će platiti visoku cenu

Vesti online pre 42 minuta
Tramp zapretio: Ako ne učini ono što je ispravno, Delsi Rodrigez će platiti veoma veliku cenu

Tramp zapretio: Ako ne učini ono što je ispravno, Delsi Rodrigez će platiti veoma veliku cenu

Newsmax Balkans pre 27 minuta
Tramp preti, opet: "Pazi šta radiš - proći ćeš gore od Madura"

Tramp preti, opet: "Pazi šta radiš - proći ćeš gore od Madura"

B92 pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NECVašingtonVenecuelaGrenlandDonald TrampsvetsadNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Urugvaja i Španije objavile zajedničku izjavu o situaciji u Venecueli

Vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Urugvaja i Španije objavile zajedničku izjavu o situaciji u Venecueli

Danas pre 12 minuta
Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Danas pre 1 sat
"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Blic pre 1 sat
Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Danas pre 42 minuta
„Trampov cilj je da širi američki uticaj i suzbija neprijateljske režime“: Sagovornici Danasa o vojnoj intervenciji SAD u…

„Trampov cilj je da širi američki uticaj i suzbija neprijateljske režime“: Sagovornici Danasa o vojnoj intervenciji SAD u Venecueli

Danas pre 2 sata