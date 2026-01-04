EU razjedinjena zbog Venecuele: Samo jedna zemlja stala protiv zajedničkog stava

MAĐASKA je jedina zemlja EU koja nije podržala stav Evropske unije o Venecueli, pa stoga nema ni zajedničkog stava Unije, navodi se u dokumentu objavljenom na veb-sajtu Evropske službe za spoljne poslove.

Foto: Profimedia - Evropska unija poziva sve aktere na smirenost i uzdržanost, kako bi se izbegla eskalacija i obezbedilo mirno rešenje krize. EU podseća da se, pod svim okolnostima, principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju poštovati. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija imaju posebnu odgovornost da poštuju te principe, kao stub međunarodne bezbednosne arhitekture - navodi se u reakciji na napad SAD na Venecuelu i hapšenje predsednika Nikolasa
