Tramp upozorio Rodrigezovu: Platićeš cenu veću od Madura, vojska je priznala za privremenu predsednicu Venecuele

RTS pre 16 minuta
Tramp upozorio Rodrigezovu: Platićeš cenu veću od Madura, vojska je priznala za privremenu predsednicu Venecuele

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, koje su američke snage zarobile juče u napadu na tu zemlju, nalaze se u pritvorskom centru u Bruklinu, gde čekaju pojavljivanje pred sudom. Vrhovni sud Venecuele naložio da potpredsedica Delsi Rodrigez preuzme dužnost predsednika, a venecuelanska vojska je priznala njenu novu poziciju. Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Rodrigezovu da ne prkosi Sjedinjenim Državama, ističući da bi mogla platiti "visoku cenu", verovatno veću od

20:45 EU pozvala sve aktere na smirenost i uzdržanost radi mirnog rešenja krize u Venecueli Evropska unija pozvala je sve aktere na smirenost i uzdržanost da bi se izbegla eskalacija i obezbedilo mirno rešenje krize u Venecueli, saopštilo je 26 država članica EU. U saopštenju Diplomatskog saveta Evropske unije se navodi da EU podseća da u svim okolnostima moraju da se poštuju principi međunarodnog prava i Povelja Ujedinjenih nacija. Kako je navedeno, članovi Saveta
