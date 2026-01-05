Više od 20.000 vozila opozivano u Kanadi zbog bezbednosnih problema

Hyundai je opozvao 9.669 vozila u Kanadi zbog priključnog sklopa za prikolicu koji možda nije pravilno proizveden, što povećava rizik od sudara i požara, prenosi CTV.

Fiat Chrysler Automobiles opozvao je 4.115 vozila u Kanadi zbog problema sa vazdušnim jastucima i sigurnosnim pojasevima, koji možda ne funkcionišu ispravno. Kia je opozvala 3.254 vozila u Kanadi zbog softverskog problema koji može da poveća rizik od sudara. Toyota je opozvala 2.411 hibridnih vozila zbog problema u sklapanju koji može da poveća rizik od sudara ili požara. Ford je opozvao skoro 1.300 vozila, dok je BMW opozvao 101 starije vozilo u Kanadi zbog