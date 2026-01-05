Kragujevac: Saobraćajnice prvog prioriteta prohodne, gradski prevoz bez većih problema

Ekipe Zimske službe JKP "Šumadija" su danas na terenu i sve saobraćajnice prvog prioriteta u Kragujevcu su prohodne, a javni prevoz za sada funkcioniše bez većih problema.

Ekipe Zimske službe trenutno rade, između ostalog, na čišćenju saobraćajnica drugog prioriteta, prenosi portal InfoKG. Seoski putni pravci takođe su prohodni, a mehanizacija Zimske službe upućena je da ih još jednom obiđe. Kako se dodaje, postoji nekoliko kritičnih tačaka na teritoriji grada, ali se radi na tome da saobraćaj bude u potpunosti funkcionalan.