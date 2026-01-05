Kragujevac: Saobraćajnice prvog prioriteta prohodne, gradski prevoz bez većih problema

B92 pre 1 sat
Kragujevac: Saobraćajnice prvog prioriteta prohodne, gradski prevoz bez većih problema

Ekipe Zimske službe JKP "Šumadija" su danas na terenu i sve saobraćajnice prvog prioriteta u Kragujevcu su prohodne, a javni prevoz za sada funkcioniše bez većih problema.

Ekipe Zimske službe trenutno rade, između ostalog, na čišćenju saobraćajnica drugog prioriteta, prenosi portal InfoKG. Seoski putni pravci takođe su prohodni, a mehanizacija Zimske službe upućena je da ih još jednom obiđe. Kako se dodaje, postoji nekoliko kritičnih tačaka na teritoriji grada, ali se radi na tome da saobraćaj bude u potpunosti funkcionalan.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Saobraćajnice u Kragujevcu prohodne, javni prevoz funkcioniše

Saobraćajnice u Kragujevcu prohodne, javni prevoz funkcioniše

RTK pre 53 minuta
Izmene na pojedinim linijama javnog prevoza

Izmene na pojedinim linijama javnog prevoza

RTK pre 48 minuta
Saobraćajnice prvog prioriteta prohodne, evo kakvo je stanje na ostalim putnim pravcima u Kragujevcu

Saobraćajnice prvog prioriteta prohodne, evo kakvo je stanje na ostalim putnim pravcima u Kragujevcu

InfoKG pre 1 sat
Evo kako funkcioniše javni gradski prevoz u Kragujevcu u trenutnim vremenskim uslovima

Evo kako funkcioniše javni gradski prevoz u Kragujevcu u trenutnim vremenskim uslovima

InfoKG pre 1 sat
Stanje na trasama linija javnog prevoza sa presekom u 07:00 časova

Stanje na trasama linija javnog prevoza sa presekom u 07:00 časova

Glas Šumadije pre 1 sat
Stanje na trasama linija javnog prevoza sa presekom u 09:00 časova

Stanje na trasama linija javnog prevoza sa presekom u 09:00 časova

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Kompletna mreža državnih puteva očišćena i posuta solju

Kompletna mreža državnih puteva očišćena i posuta solju

RTK pre 3 minuta
Intervencija na mreži u naselju Deveti maj

Intervencija na mreži u naselju Deveti maj

Niške vesti pre 3 minuta
Raspored Bogosluženja za Badnji dan i Božić – Gradnulica, Zeleno polje, Ruska crkva i Elemir… Raspored Bogosluženja - Badnji…

Raspored Bogosluženja za Badnji dan i Božić – Gradnulica, Zeleno polje, Ruska crkva i Elemir… Raspored Bogosluženja - Badnji dan i Božić Cara Dušana, Hram Vavedenja Presvete Bogorodice Zeleno polje, Hram Svetog Nikolaja Ruska crkva, Hram Sabora Svetog

Volim Zrenjanin pre 3 minuta
Sneg nije doneo veće nevolje u opštini Prijepolje, manji kvarovi na elektromreži

Sneg nije doneo veće nevolje u opštini Prijepolje, manji kvarovi na elektromreži

PP media pre 2 minuta
Crveni krenuli sa radom – početak priprema za drugi deo prvenstva

Crveni krenuli sa radom – početak priprema za drugi deo prvenstva

InfoKG pre 3 minuta