RTS: Avioni jutros poleteli s beogradskog aerodroma, noćas kasnili, moguća kašnjenja i tokom dana

Beta pre 39 minuta

 Sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" prvi avioni su jutros poleteli na svoje destinacije, javila je Radio televizija Srbije (RTS).

Posle naporne noći za zaposlene, tokom koje je desetak letova zbog padavina kasnilo i po nekoliko sati, avio-saobraćaj je normalizovan.

Zbog vremenskih neprilika moguća su kašnjenja u redu letenja i tokom dana, piše na sajtu RTS-a.

(Beta, 05.01.2026)

