"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Delsi Rodrigez je potpredsednica Venecuele od 2018. godine Tramp je izjavio da će Delsi Rodrigez snositi ozbiljne posledice ukoliko ne postupi u skladu sa zahtevima SAD Američki predsednik Donald Tramp zapretio je privremenoj predsednici Venecuele Delsi Rodrigez da će je zadesiti gora sudbina nego Nikolasa Madura ukoliko ne bude poštovala želje SAD. Tramp je u telefonskom intervjuu za list "Atlantik" rekao da će Rodrigezova "platiti veoma veliku cenu, verovatno