"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Blic pre 5 sati
"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"
Delsi Rodrigez je potpredsednica Venecuele od 2018. godine Tramp je izjavio da će Delsi Rodrigez snositi ozbiljne posledice ukoliko ne postupi u skladu sa zahtevima SAD Američki predsednik Donald Tramp zapretio je privremenoj predsednici Venecuele Delsi Rodrigez da će je zadesiti gora sudbina nego Nikolasa Madura ukoliko ne bude poštovala želje SAD. Tramp je u telefonskom intervjuu za list "Atlantik" rekao da će Rodrigezova "platiti veoma veliku cenu, verovatno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Kurir pre 42 minuta
Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Politika pre 42 minuta
Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Politika pre 22 minuta
Davno pre Madura: kako je Amerika otela predsednika Paname

Davno pre Madura: kako je Amerika otela predsednika Paname

Politika pre 7 minuta
Sekretarka unutrašnju bezbednost SAD: Želimo lidera u Venecueli koji razume da će Vašington štiti Ameriku

Sekretarka unutrašnju bezbednost SAD: Želimo lidera u Venecueli koji razume da će Vašington štiti Ameriku

Večernje novosti pre 52 minuta