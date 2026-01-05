Maduro se izjasnio da nije kriv po optužbama za narko-terorizam pred američkim sudom

Bloomberg Adria pre 38 minuta  |  Bob Van Voris i David
Maduro se izjasnio da nije kriv po optužbama za narko-terorizam pred američkim sudom

Smenjeni predsednik Venecuele Nicolás Maduro izjasnio se u ponedeljak da nije kriv po američkim optužbama u slučaju narko-terorizma protiv njega, otvarajući izvanrednu pravnu bitku sa značajnim geopolitičkim posledicama. "Ja sam nevin", rekao je Maduro preko prevodioca. "Ja sam pristojan čovek", dodajući da je predsednik svoje zemlje.

U optužnici koja je objavljena tokom vikenda, američka vlada je optužila Madura da je učestvovao u zaveri za transport hiljada tona kokaina u zemlju. Smenjivanje Madura odjeknulo je širom sveta i signaliziralo spremnost predsednika Donalda Trumpa da preoblikuje globalni poredak. Nakon što je Maduro uhapšen u vojnoj operaciji u ranim satima subote, on i njegova supruga prevezeni su u zloglasni Metropolitan Detention Center u Bruklinu. U ponedeljak ujutro, stigao je
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Detalji sa saslušanja Madura, njegova supruga došla sa modricama i mogućim prelomom rebara

Detalji sa saslušanja Madura, njegova supruga došla sa modricama i mogućim prelomom rebara

N1 Info pre 2 minuta
"Brzo, dramatično i odlučno" u Rusiji besni zbog Venecuele: "Ovako je trebalo da izgleda i naša specijalna vojna operacija!"

"Brzo, dramatično i odlučno" u Rusiji besni zbog Venecuele: "Ovako je trebalo da izgleda i naša specijalna vojna operacija!"

Kurir pre 3 minuta
Erdogan: Rekao sam Trampu da Venecuela ne sme biti uvučena u nestabilnost

Erdogan: Rekao sam Trampu da Venecuela ne sme biti uvučena u nestabilnost

Politika pre 18 minuta
Vlada Venecuele naložila hapšenje svih umešanih u američki napad

Vlada Venecuele naložila hapšenje svih umešanih u američki napad

Telegraf pre 12 minuta
Predstavnici Kine i Rusije u Savetu bezbednosti UN osudili akcije SAD protiv Venecuele

Predstavnici Kine i Rusije u Savetu bezbednosti UN osudili akcije SAD protiv Venecuele

Beta pre 1 sat
Predstavnici Kine i Rusije u Savetu bezbednosti osudili akciju SAD u Venecueli

Predstavnici Kine i Rusije u Savetu bezbednosti osudili akciju SAD u Venecueli

Nova pre 33 minuta
Ovih 6 zemalja bi mogle da budu sledeće na udaru SAD! Tramp se okomio na njih, EU se "pravi mrtva": Najavio planove od kojih…

Ovih 6 zemalja bi mogle da budu sledeće na udaru SAD! Tramp se okomio na njih, EU se "pravi mrtva": Najavio planove od kojih se svet trese

Blic pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainVenecuela

Svet, najnovije vesti »

Švajcarska odlučila da zamrzne imovinu Madura posle njegove otmice i hapšenja

Švajcarska odlučila da zamrzne imovinu Madura posle njegove otmice i hapšenja

Danas pre 18 minuta
„Trampovo pribegavanje nasilju u Venecueli ne razlikuje se mnogo od Putinovih postupaka u Ukrajini“: Sajmon Tisdal analizira…

„Trampovo pribegavanje nasilju u Venecueli ne razlikuje se mnogo od Putinovih postupaka u Ukrajini“: Sajmon Tisdal analizira za Gardijan

Danas pre 13 minuta
MSP Srbije: Hrabrost Stefana Ivanovića, stradalog u požaru u Švajcarskoj, primer istinske humanosti

MSP Srbije: Hrabrost Stefana Ivanovića, stradalog u požaru u Švajcarskoj, primer istinske humanosti

Danas pre 33 minuta
„Nisam kriv, i dalje sam predsednik Venecuele“: Maduro i njegova supruga pojavili se na sudu

„Nisam kriv, i dalje sam predsednik Venecuele“: Maduro i njegova supruga pojavili se na sudu

Danas pre 1 sat
Američki ambasador u UN: Neće biti okupacije Venecuele

Američki ambasador u UN: Neće biti okupacije Venecuele

Danas pre 1 sat