Maduro se izjasnio da nije kriv po optužbama za narko-terorizam pred američkim sudom

Smenjeni predsednik Venecuele Nicolás Maduro izjasnio se u ponedeljak da nije kriv po američkim optužbama u slučaju narko-terorizma protiv njega, otvarajući izvanrednu pravnu bitku sa značajnim geopolitičkim posledicama. "Ja sam nevin", rekao je Maduro preko prevodioca. "Ja sam pristojan čovek", dodajući da je predsednik svoje zemlje.

U optužnici koja je objavljena tokom vikenda, američka vlada je optužila Madura da je učestvovao u zaveri za transport hiljada tona kokaina u zemlju. Smenjivanje Madura odjeknulo je širom sveta i signaliziralo spremnost predsednika Donalda Trumpa da preoblikuje globalni poredak. Nakon što je Maduro uhapšen u vojnoj operaciji u ranim satima subote, on i njegova supruga prevezeni su u zloglasni Metropolitan Detention Center u Bruklinu. U ponedeljak ujutro, stigao je