Madurov put od palate do zatvora u Bruklinu seli se pred sud

Nicolás Maduro je već proveo više od 24 sata u jednom od najstrožih američkih zatvora pre nego što je u ponedeljak stigao na Menhetn kako bi se suočio sa optužbama koje bi ga mogle zadržati iza rešetaka do kraja života.

Svrgnuti predsednik Venecuele doputovao je helikopterom u samo srce Njujorka u ponedeljak ujutru, uoči ročišta zakazanog za 12 časova. Zvaničnik je potvrdio da se Maduro ubrzo potom našao u sudskoj zgradi na Donjem Menhetnu. Smenjeni predsednik Venecuele i njegova supruga Cilia Flores u subotu su, posle iznenadne noćne akcije i složenog transporta koji je uključivao američki ratni brod, avion i helikopter, smešteni u ozloglašeni Metropolitan Detention Center (MDC)