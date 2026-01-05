EU je propala ako se ne naoruža i ne ostane jedinstvena: Tusk nakon napada SAD na Venecuelu

Poljski premijer Donald Tusk poručio je danas da niko neće ozbiljno shvatati Evropsku uniju, ni neprijatelji ni saveznici, ako se ne naoruža, ne poveruje u vlastitu snagu i ne ostane jedinstvena u skladu sa parolom „svi za jednog, jedan za sve“. „Moramo konačno da poverujemo u svoju snagu, da nastavljamo da se naoružavamo i budemo jedinstveni kao nikad do sada. Jedan za sve, svi za jednog. U suprotnom propali smo“, poručio je Tusk na mreži Iks. Ta poruka poljskog