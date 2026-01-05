(Video) Jović u naletu: Odlična partija u pobedi Majamija, Denver ne može bez Jokića

Srpski košarkaš Nikola Jović postigao je 19 poena u pobedi Majamija nad Nju Orleansom rezultatom 125:106 u meču NBA lige.

Jović je za 25 minuta na terenu dao 19 poena (7/16 šut iz igre), a imao je i šest skokova, tri asistencije i po dve izgubljene lopte i blokade. Pelle Larsson gave Nikola Jovic the ball back and wanted him to go to work. Jovic is playing with no hesitation and with a clear mind. pic.twitter.com/fb6LVLryoz — 𝙃𝙚𝙖𝙩𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 (@WadexFlash) January 4, 2026 Najbolji u Majamiju bio je Norman Pauel sa 34 poena. Kod Pelikansa najefikasniji je bio Trej Marfi Treći sa 27 poena,