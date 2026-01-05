Vanredna situacija proglašena u delu Srbije: sneg, ledena kiša i nestanci struje paralisali gradove

Obilne padavine, sneg i kiša koji od juče ne prestaju da padaju širom Srbije doveli su do ozbiljnih problema u saobraćaju, nestanaka struje i grejanja, a u Loznici je zbog teškog nevremena proglašena vanredna situacija kako bi se zaštitila bezbednost građana i obezbedilo normalno funkcionisanje grada.

Sektor za vanredne situacije apelovao je na građane da ostanu u svojim domovima, kao i da posebno budu oprezni u saobraćaju. Zbog ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje do Božića, nadležni upozoravaju na opasne uslove za vožnju. Moguće su i nestašice struje. Za sada struje nema u nekoliko lozničkih sela, a ekipe Elektrodistribucije, koje su na terenu, očekuju