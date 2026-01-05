RHMZ upozorava na ledenu kišu i probleme zbog vremenskih nepogoda

Republički Hidrometeorološki Zavod ponovio je danas upozorenje na ledenu kišu koja će od 05. do 07. januara padati u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije.

Takođe, navodi se u upozorenju RHMZ, dalje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se u toku noći utorak na sredu i u sredu, 7. januara na severu i zapadu zemlje. Kako se navodi, mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u