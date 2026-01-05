Sin predsednika Madura: Pristalice Nikolasa Madura odlučne da ga podrže

Politika pre 4 sati
Svrgnuti predsednik Venecuele Maduro sutra u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put će se pojaviti pred sudom SAD

KARAKAS – Sin predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Guera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsednika, navodi se u audio-snimku podeljenom na društvenim mrežama. „Neće nas videti da smo slabi. Predsednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se. Ovo je, naravno, bio dan šoka, svi smo u šoku”, rekao je on, prenosi Gardijan. Kako je istakao, građani Venecuele će izaći na ulice, okupiće narod,
Maduro danas u podne prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu

"Amerika krši međunarodno pravo": Francuski ministar spoljnih poslova o otmici Madura, ali i posledicama za Venecuelance

Ubijeno najmanje 30 seljana: Naoružani ljudi upali i sravnili sa zemljom seosku pijacu i nekoliko kuća (video)

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku"

