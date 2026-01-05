Orban: Svetski poredak se raspada, pred nama su još nestabilnije godine

Postupci Sjedinjenih Država protiv Venecuele još jedan su dokaz da se sadašnji svetski poredak nalazi u fazi raspada, dok se obrisi novog sveta tek formiraju, ocenio je premijer Mađarske Viktor Orban, potvrdivši da njegova vlada namerava da se drži „puta mira i bezbednosti“.

On je dodao da je povratak Trampa u Belu kuću pre godinu dana predstavljao „smrtonosni udarac“ za liberalni svetski poredak. Premijer Mađarske je naglasio da će, u slučaju pobede njegove stranke FIDES – Mađarski građanski savez na predstojećim parlamentarnim izborima u aprilu, Mađarska „ići putem mira i bezbednosti“.
