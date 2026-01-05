Tramp: Amerika upravlja Venecuelom, neka se pripremi Kolumbija

SAD trenutno „upravljaju Venecuelom“ i imaju ključnu ulogu u dešavanjima u toj zemlji, izjavio je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp na povratku u Vašington iz Vest Palm Biča na Floridi, gde je boravio tokom božićno-novogodišnjih praznika u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago. On nije odbacio mogućnost izvođenja slične operacije i u Kolumbiji.

„Nemojte me pitati ko je ovde glavni, jer ću vam odgovoriti i taj odgovor će biti veoma ubedljiv. Glavni smo mi“, rekao je Tramp, komentarišući situaciju u Venecueli. On je Venecuelu nazvao „mrtvom zemljom“, ističući da Sjedinjene Države treba da učestvuju u njenoj obnovi. Prema njegovim rečima, američke naftne kompanije zainteresovane su za rad u toj zemlji i spremne su da ulažu u venecuelansku infrastrukturu. Tramp je takođe uputio oštru poruku vršiocu