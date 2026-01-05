Medunjanin: Ljudi osete kad je muzičar predan tome što radi

Pevačica tradicionalne muzike i sevdaha Amira Medunjanin izjavila je da će u 2026. godini da nastavi sa koncertnim predstavljanjem albuma "Homeland", kao i da namerava ponovo da uđe u studio.

Medunjanin je rekla Tanjugu da je prošla godina za nju bila intenzivna pošto je nedavno izašao "Homeland", zbog čega je usledilo dosta koncerata, zahvaljujući kojima su "obišli zemaljsku kuglu u par navrata". Našalivši se da joj "godina ne traje 365 dana, traje mnogo više", Medunjanin je najavila da u 2026. priprema novi album. Govoreći o susretima sa publikom, Medunjanin je ocenila da je izazov nastup pred ljudima koji vrlo dobro poznaju srž naše muzičke