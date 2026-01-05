Napadnuta pijaca u Nigeriji, ubijeno najmanje 30 osoba, veći broj otet

Najmanje 30 osoba je ubijeno, a veći broj je otet kada su naoružani napadači napali pijacu u nigerijskoj saveznoj državi Niger, saopštila je danas policija.

Portparol policije Vasiu Abiodun izjavio je da su napadači u subotu oko 16.30 časova po lokalnom vremenu upali na pijacu Kasuvan Dadži u selu Demo, zapalili tezge i opljačkali prehrambene proizvode, prenosi Rojters. "Više od 30 osoba izgubilo je život tokom napada, a određeni broj osoba je otet. U toku su napori da se oteti taoci spasu", rekao je Abiodun. Svedoci su naveli da su napadači stigli na motociklima i nasumično otvorili vatru. Dodali su da je nasilje deo