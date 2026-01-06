Alžir projektilom u 119. minutu otišao u četvrtfinale VIDEO

Fudbaleri Alžira savladali su DR Kongo sa 1:0 posle produžetaka i plasirali se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija.

Posle velike borbe tokom svih 120 minuta, izabranici Vladimira Petkovića su prolaz u četvrtfinale našli u 119. minutu pogotkom Adila Bulbina. Zlatna rezerva Alžira je prihvatila pas na boku, povukla loptu unutra i projektilom probušio mrežu rivala za opšte slavlje. Imali su golmani posla tokom regularnog dela, i bili su najzaslnužniji što se mreće nisu tresle, a tokom produžetaka je bio opasniji Alžir, ali je Empasi u dva navrata odlično reagovao. Ipak, bio je
