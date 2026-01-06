Na Novom Beogradu pronađen isti eksploziv kao u stanu u Kosovskoj? Detalji zaplene arsenala oružja: fitnes trener u garaži krio snajper i automatske puške

Blic pre 3 sata
Na Novom Beogradu pronađen isti eksploziv kao u stanu u Kosovskoj? Detalji zaplene arsenala oružja: fitnes trener u garaži…

Pronađeno oružje uključuje automatske puške i snajper, a osumnjičeni fitnes trener je priveden Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu radi rasvetljavanja slučaja Eksplozivne naprave koje su pronađene u jednoj garaži na Novom Beogradu koju je, kako se sumnja, koristio fitnes trener A.

A. prema preliminarnim rezultatima istrage, su identične kao one koje su eksplodirale u stanu u Kosovskoj ulici, saznaje "Blic". Podsetimo, u eksploziji u iznajmljenom stanu koja je oštetila stanove nastradao je makedonski maneken Martin Sipkovski (21). Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna koji je ubijen mesec dana kasnije. Nezvanične informacije ukazuju da je makedonski državljanin slučajno
Arsenal oružja nađen u garaži na Novom Beogradu Uhapšen fitnes trener: Na terenu policija i tužilac

Blic pre 4 sati
Odbio da sarađuje sa policijom Novi detalji o upucanom tinejdžeru u Borči: Sve raspoložive snage tragaju za napadačima

Blic pre 31 minuta
Zaplenjeno više od 33.000 komada pirotehničkih sredstava: Protiv prodavca (25) u Kragujevcu podneta krivična prijava (foto)

Kurir pre 1 minut
Upucan tinejdžer u svojoj kući u Borči. Hitno prebačen u bolnicu: Pucnjavi prethodila svađa, policija na licu mesta

Blic pre 1 sat
Napadač upao u kuću, pa upucao tinejdžera?! Detalji pucnjave u Borči: Ranjen u stomak i butinu

Blic pre 1 sat
Pohapšeni Srbi! "Pink Panteri" ojadili draguljarnicu u poznatom grčkom letovalištu: Pretili pištoljem zaposlenima, pa zgrabili…

Blic pre 2 sata