Na Novom Beogradu pronađen isti eksploziv kao u stanu u Kosovskoj? Detalji zaplene arsenala oružja: fitnes trener u garaži krio snajper i automatske puške

Pronađeno oružje uključuje automatske puške i snajper, a osumnjičeni fitnes trener je priveden Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu radi rasvetljavanja slučaja Eksplozivne naprave koje su pronađene u jednoj garaži na Novom Beogradu koju je, kako se sumnja, koristio fitnes trener A.

A. prema preliminarnim rezultatima istrage, su identične kao one koje su eksplodirale u stanu u Kosovskoj ulici, saznaje "Blic". Podsetimo, u eksploziji u iznajmljenom stanu koja je oštetila stanove nastradao je makedonski maneken Martin Sipkovski (21). Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna koji je ubijen mesec dana kasnije. Nezvanične informacije ukazuju da je makedonski državljanin slučajno