CLS: U Beogradu od 1. januara skuplje sve komunalne usluge

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da su u Beogradu, bez najave, od januara ove godine poskupele sve komunalne usluge.

Kako je navedeno, pogrebne usluge su poskupele 15 odsto, naknada za održavanje zgrada i higijene Gradskog stambenog za 19 odsto, a skuplje su i usluge Beogradskog vodovoda- „Već prvog dana nove godine pokazuju se kao tačne naše najave da će poskupeti cena svih komunalnih usluga u Beogradu, a posebno je tužno i neprimereno da to ne saopštava gradonačelnik, već nezavisne organizacije“, izjavio je direktor CLS Nikola Jovanović.