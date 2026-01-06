Vučić čestitao patrijarhu, sveštenicima i vernicima Božić

Danas pre 12 minuta  |  Danas Online
Vučić čestitao patrijarhu, sveštenicima i vernicima Božić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru.

U čestitki, koju je medijima dostavila Vučićeva pres služba, se kaže: „Vaša Svetosti, srdačno Vam čestitam najradosniji hrišćanski praznik Božić i želim srećnu i blagoslovenu Novu 2026. godinu. Praznik Roždestva Hristovog večiti je i univerzalni simbol mira, ljubavi i dostojanstva – temeljnih vrednosti koje su naši plemeniti preci ugradili u očuvanje porodice, doma, Otadžbine i našeg pravoslavnog identiteta koji s ponosom negujemo. Narod koji poznaje i poštuje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici

Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici

NIN pre 12 minuta
"Najteži periodi prolaze kada ljudi ostanu ljudi", Vučić čestitao Badnji dan: "Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima…

"Najteži periodi prolaze kada ljudi ostanu ljudi", Vučić čestitao Badnji dan: "Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici i više odgovornosti u rečima i delima"

Blic pre 42 minuta
Vučić čestitao Badnji dan:Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima,slogu u zajednici

Vučić čestitao Badnji dan:Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima,slogu u zajednici

RTV pre 42 minuta
Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici

Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici

Sputnik pre 26 minuta
Predsednik Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici

Predsednik Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici

RTS pre 37 minuta
Predsednik Srbije čestitao Badnji dan: Vučić: „Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici“

Predsednik Srbije čestitao Badnji dan: Vučić: „Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici“

Dnevnik pre 31 minuta
Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima i slogu u zajednici

Vučić čestitao Badnji dan: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima i slogu u zajednici

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeBožić

Društvo, najnovije vesti »

Udruženje: Biciklističke staze u Novom Sadu uopšte se ne čiste, na njih se odlaže sneg

Udruženje: Biciklističke staze u Novom Sadu uopšte se ne čiste, na njih se odlaže sneg

N1 Info pre 2 minuta
Slab sneg u Somboru, Kikindi, na Zlatiboru -2,u Vranju i Dimitrovgradu 11 stepeni

Slab sneg u Somboru, Kikindi, na Zlatiboru -2,u Vranju i Dimitrovgradu 11 stepeni

RTV pre 52 minuta
Naslovne strane za utorak, 6. januar 2026. godine

Naslovne strane za utorak, 6. januar 2026. godine

Beta pre 27 minuta
Raspiši izbore

Raspiši izbore

Peščanik pre 47 minuta
Sneg napravio kolaps širom zemlje, u nekoliko opština vanredno - kakva je trenutna situacija?

Sneg napravio kolaps širom zemlje, u nekoliko opština vanredno - kakva je trenutna situacija?

Euronews pre 7 minuta