Premijer Srbije čestitao Božić: Da praznik donese snagu za međusobno razumevanje, solidarnost i zajedništvo

BEOGRAD: Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i vernicima koji Božić slave po Julijanskom kalendaru i poželeo da ovaj praznik donese snagu za međusobno razumevanje, solidarnost i zajedništvo.

"Želim vam da najradosniji hrišćanski praznik proslavite u miru, zdravlju i porodičnoj toplini. Slaveći Božić, podsećamo se važnosti sloge, plemenitosti i dobročinstva, vrednosti koje su vekovima čuvale i održale našu zajednicu. Neka radost Hristovog rođenja donese mir, nadu i blagostanje u vaše domove, kao i snagu za međusobno razumevanje, solidarnost i zajedništvo. Želim vam srećan i blagosloven Božić", naveo je Macit u čestitki, saopšteno je iz Vlade.