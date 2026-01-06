Predsednik Skupštine grada čestitao Božić pravoslavnim vernicima

RTK pre 59 minuta
Predsednik Skupštine grada čestitao Božić pravoslavnim vernicima

Najradosniji hrišćanski praznik Božić, vernicima je čestitao i predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović.

Praznik rođenja Isusa Hrista podseća nas na značaj duhovnih i moralnih vrednosti, donosi nadu i poziva na slogu i razumevanje. Božićni dani prilika su da se u miru okrenemo jedni drugima i s poverenjem i uvažavanjem gradimo zajednički život. U nadi da će nam najradosniji hrišćanski praznik biti nadahnuće da istrajemo u dobru i ostanemo posvećeni čovekoljublju, želim da vam božićna svetlost dane ispuni ljubavlju, blagoslovom i duhovnom snagom. Mir Božiji, Hristos se
