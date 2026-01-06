Wizz Air danas obnovio liniju Niš-Dortmund- nakon dve godine pauze

Flynaissus pre 3 sata
Niskotarifna avio-kompanija Wizz Air, pokrenula je danas ponovo liniju Niš-Dortmund. Saobraćaj izmedju dva grada realizovaće se tokom zimskog reda letenja dva puta nedeljno, svakog ponedeljka i petka

Današnjim letom W6 4192 na relaciji Dortmund–Niš, mađarska niskotarifna avio-kompanija Wizz Air ponovo je uspostavila redovan avio-saobraćaj između Niša i nemačkog grada Dortmunda. Ova linija se vraća u saobraćaj nakon gotovo dve godine pauze, čime se dodatno
Medijska kutija pre 59 minuta
Medijska kutija pre 59 minuta
Flynaissus pre 3 sata
