MUP o pucnjavi u Borči: Ranjeni mladić od ranije poznat policiji

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za maloletnike, uhapsili sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, on je sinoć u Borči, u kući, iz vatrenog oružja ranio dvadesetogodišnjeg muškarca, a zatim pobegao. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, sproveden u nadležno