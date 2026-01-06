​Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Valensiju

Politika pre 1 sat
​Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Valensiju

​Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i osam poraza

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić” ekipu Valensije u meču 20. kola Evrolige. Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i osam poraza, dok je Valensija vodeća sa učinkom 13-6. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da igra i rezultat „crveno-belih” ohrabruju za nastavak sezone i naveo da je njegov tim spreman za duel sa Valensijom. „Dobro je da su se neki igrači vratili, da
KošarkaCrvena ZvezdaValensijaEvroligaSaša Obradović

