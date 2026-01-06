Anketa pokazala: Svaki treći stanovnik SAD odobrava napad na Venecuelu

Radio 021 pre 1 sat  |  FoNet
Anketa pokazala: Svaki treći stanovnik SAD odobrava napad na Venecuelu

Većina Amerikanaca, 72 odsto, brine da će se SAD previše angažovati u Venecueli, a tek svaki treći odobrava američki vojni napad kojim je svrgnut predsednik Nikolas Maduro, pokazuje anketa Rojtersa i Ipsosa.

Dvodnevna anketa je pokazala da 65 odsto republikanaca podržava vojnu operaciju koju je naredio predsednik Donald Tramp, u poređenju sa 11 odsto demokrata i 23 odsto nezavisnih. Američke snage su upale u Karakas pre zore 3. januara u smrtonosnom napadu koji je rezultirao hapšenjem predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga terete za navodnu trgovinu drogom, prenosi Rojters. Anketa Rojtersa/Ipsosa, sprovedena u nedelju i ponedeljak, pokazala je značajnu podršku
Ključne reči

RojtersVenecuelaDonald TrampNikolas Maduro

