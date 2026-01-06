Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 29 minuta
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Škotski klub otpustio je danas Vilfreda Nansija posle samo 33 dana i šest poraza u osam utakmica.

O’Nil je i u oktobru privremeno predvodio Seltik, kada je otpušten Brendan Rodžers i u osam utakmica ostvario je sedam pobeda. Posle njega u klub je u decembru došao Nansi, koji je ostvario dve pobede u osam utakmica. “Veoma sam zadovoljan, zapravo sam veoma počastvovan što sam ponovo pozvan da vodim tim i radujem se ponovnom radu sa igračima. Znam da smo se svi nadali da će se stvari odvijati drugačije pod Vilfredom i želim mu sreću u svemu što radi u fudbalu. On
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 1 sat
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 1 sat
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 2 sata
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 2 sata
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 3 sata
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 2 sata
Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Fudbal

Najnovije vesti »

Moguća pojava ledene kiše i sneg, temperature do tri stepena

Moguća pojava ledene kiše i sneg, temperature do tri stepena

RTV pre 55 minuta
Američka akcija u Venecueli cilja Kinu, a ne naftu

Američka akcija u Venecueli cilja Kinu, a ne naftu

Bloomberg Adria pre 50 minuta
Bezbednost u klubovima pod lupom inspekcije – najviše problema sa instalacijama i putevima za evakuaciju

Bezbednost u klubovima pod lupom inspekcije – najviše problema sa instalacijama i putevima za evakuaciju

RTV pre 40 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zaharova: Ukrajinsko predsedništvo je već dugo utočište za neonaciste; Sibiha: Rusija cilja američka…

UKRAJINSKA KRIZA: Zaharova: Ukrajinsko predsedništvo je već dugo utočište za neonaciste; Sibiha: Rusija cilja američka preduzeća u Ukrajini

RTV pre 45 minuta
Ovo su tri glavna problema. Šta će biti sa odnosom Srbije i Amerike u 2026: "Nije se desilo ono što smo očekivali dolaskom…

Ovo su tri glavna problema. Šta će biti sa odnosom Srbije i Amerike u 2026: "Nije se desilo ono što smo očekivali dolaskom Trampa"

Blic pre 35 minuta