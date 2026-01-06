Martin O’Nil imenovan za trenera Seltika do kraja sezone

Škotski klub otpustio je danas Vilfreda Nansija posle samo 33 dana i šest poraza u osam utakmica.

O’Nil je i u oktobru privremeno predvodio Seltik, kada je otpušten Brendan Rodžers i u osam utakmica ostvario je sedam pobeda. Posle njega u klub je u decembru došao Nansi, koji je ostvario dve pobede u osam utakmica. “Veoma sam zadovoljan, zapravo sam veoma počastvovan što sam ponovo pozvan da vodim tim i radujem se ponovnom radu sa igračima. Znam da smo se svi nadali da će se stvari odvijati drugačije pod Vilfredom i želim mu sreću u svemu što radi u fudbalu. On