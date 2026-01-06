Vučić čestitao Božić: Narod koji poznaje i poštuje svoje korene odlučno gleda u budućnost

RTS pre 13 minuta
Vučić čestitao Božić: Narod koji poznaje i poštuje svoje korene odlučno gleda u budućnost

Predsednik Aleksandar Vučić uputio je božićnu čestitku patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu SPC i svim vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru i istakao da jedino složni i jedinstveni možemo da čuvamo i razvijamo našu otadžbinu. Premijer Đuro Macut posetio je Hram svetog Save i tom prilikom čestitao praznik sa željom da godina pred nama prođe u miru i blagostanju, jedinstvu i slozi. Čestitke za Božić uputili i ministri u Vladi.

"Vaša Svetosti, srdačno Vam čestitam najradosniji hrišćanski praznik Božić i želim srećnu i blagoslovenu Novu 2026. godinu", naveo je predsednik Aleksandar Vučić koji je prethodno građanima čestitao Badnji dan. Kako je naveo, praznik Roždestva Hristovog večiti je i univerzalni simbol mira, ljubavi i dostojanstva – temeljnih vrednosti koje su naši plemeniti preci ugradili u očuvanje porodice, doma, Otadžbine i našeg pravoslavnog identiteta koji s ponosom negujemo.
