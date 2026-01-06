Severna Mitrovica: Tzv kosovska policija vratila transparent „Mir Božji, Hristos se rodi“, koji je odmah postavljen

KOSOVSKA MITROVICA - Tzv kosovska policija je večeras posle 20 časova i 30 minuta vratila transparent sa natpisom „Mir Božji, Hristos se rodi“, nakon čega je on odmah postavljen na trgu u Severnoj Mitrovici.

Predstavnici Srpske liste kontaktirani su prethodno od strane policije i, ubrzo nakon preuzimanja, transparent je postavljen. Danas kasno popodne, pripadnici tzv losovske policije oduzeli su transparent „Mir božji, Hristos se rodi“, koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru grada, a od gradonačelnika Milana Radojevića je zatraženo da se hitno javi u policijsku stanicu. Tome je prethodio razgovor koji je trajao duže od sat vremena, u kome su