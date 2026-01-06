Policija u Severnoj Mitrovici vratila Srbima transparent „Mir Božji Hristos se rodi“
Sputnik pre 35 minuta
Takozvana kosovska policija večeras je vratila transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", koji je prethodno bila oduzela, a transparent je nakon vraćanja odmah postavljen na trgu u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Pripadnici tzv. kosovske policije su kasno popodne oduzeli transparent "Mir božji, Hristos se rodi", koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru grada, a od gradonačelnika Milana Radojevića je zatraženo da se hitno javi u policijsku stanicu. Oduzimanju transparenta prethodio je razgovor pripadnika tzv. kosovske policije i Srpske liste, u kojem je tzv. kosovska policija navela da ima naređenje da se ne dozvoli postavljanje transparenta, dok su