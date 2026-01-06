Policija u Severnoj Mitrovici vratila Srbima transparent „Mir Božji Hristos se rodi“

Sputnik pre 35 minuta
Policija u Severnoj Mitrovici vratila Srbima transparent „Mir Božji Hristos se rodi“

Takozvana kosovska policija večeras je vratila transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", koji je prethodno bila oduzela, a transparent je nakon vraćanja odmah postavljen na trgu u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Pripadnici tzv. kosovske policije su kasno popodne oduzeli transparent "Mir božji, Hristos se rodi", koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru grada, a od gradonačelnika Milana Radojevića je zatraženo da se hitno javi u policijsku stanicu. Oduzimanju transparenta prethodio je razgovor pripadnika tzv. kosovske policije i Srpske liste, u kojem je tzv. kosovska policija navela da ima naređenje da se ne dozvoli postavljanje transparenta, dok su
