Vučić: Penzije će značajno rasti i ove godine; Ako rešimo problem sa NIS, rešićemo sve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će penzije značajno rasti i ove godine i da, ako se reši problem oko NIS-a, ne moraju da brinu i da će onda biti rešeni i svi drugi problemi.

"Penzioneri mogu da budu mirni. A imajući u vidu kakve nam godine rasta dolaze, kakve stope rasta očekujemo, živeće samo bolje. I ne samo nominalno da će da rastu penzije, već će da rastu i realno u značajnoj meri", rekao je Vučić za TV Informer odgovarajući na pitanje da li penzije mogu da rastu svake godine a sada smo na istorijskom maksimumu. Dodao je da ne bi da sada govori o brojevima dok ne bude video kako će da nam ide godina i sa Rafinerijom nafte, kad će