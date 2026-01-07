Tramp želi da "preuzme" Grenland: Na stolu su sve opcije - kupovina, ali i upotreba vojne sile

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: BBC
Tramp želi da "preuzme" Grenland: Na stolu su sve opcije - kupovina, ali i upotreba vojne sile

Američki predsednik Donald Tramp navodno razmatra mogućnost preuzimanja Grenlanda, a Bela kuća je potvrdila da su sve opcije otvorene, uključujući i upotrebu vojne sile.

Iako je vojna operacija samo jedna od niza ekonomskih i političkih opcija, napad jednog člana NATO-a na drugog predstavljao bi noćnu moru za savez, pa čak i egzistencijalnu pretnju. Tramp je više puta isticao da je Grenland od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost SAD, tvrdeći, bez dokaza, da je ostrvo "prekriveno ruskim i kineskim brodovima". Stručnjaci ocenjuju da bi brza vojna operacija mogla da se izvede relativno lako, s obzirom na malu populaciju
