Sahranjena Brižit Bardo: Njenog jedinog sina niko nije video, a oni su držali govore

Sahrana francuske ikone Brižit Bardo održana je u Sen Tropeu, a njen suprug je tom prilikom otkrio da je preminula od raka nakon dve operacije.

Bernar d’Ormal rekao je za magazin Pari Mač da se njegova supruga "veoma dobro nosila” sa dve operacije, pre nego što ju je, kako je naveo, neprecizirana bolest odnela. Povučena zvezda preminula je u 91. godini, 28. decembra, u svom domu. U galeriji pogledajte gde je sahranjena Brižit Bardo: Stotine poštovalaca okupile su se na sahrani uprkos hladnim zimskim temperaturama. Crkvena služba u crkvi Notr Dam de l’Asompsion prenošena je na javnim ekranima širom Sen