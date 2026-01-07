Sneg okovao srpsku planinu, kamioni ne stižu da očiste nanose! Teška mehanizacija u borbi sa mećavom, angažovano 14 vozila! Bez potrebe ne krećite na put (foto)

UŽICE – Već nekoliko sati sneg bez prestanka pada na teritoriji Zlatiborskog okruga.

Sve raspoložive ekipe i mehanizacija su na terenu i efektivno rade na raščišćavanju puteva. - Sneg pada jakim intenzitetom. Putevi se čiste, ali kako kamion prođe i pročisti tako novi sneg zatrpa očišćenu trasu. Dok mećava traje nemoguće je da na kolovozu ne bude snega. Angažovano je ukupno 14 kamiona, kao i teška mehanizacija, grejderi preko Debelog brda i Zlatibora, kažu za RINU u Putevima Užice. Preko Zlatibora i Tare na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere.