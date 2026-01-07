(Foto) Brižit Bardo sahranjena u crkvi u Sen Tropeu, prisustvovali najbliži prijatelji i porodica

Newsmax Balkans pre 1 sat
(Foto) Brižit Bardo sahranjena u crkvi u Sen Tropeu, prisustvovali najbliži prijatelji i porodica

Francuska filmska diva Brižit Bardo sahranjena je u strogoj privatnosti na groblju u Sen Tropeu na Azurnoj obali, gradu u kojem je živela više od pola veka nakon što se povukla iz filmske karijere na vrhuncu slave.

Ceremonija sahrane počela je u crkvi Notr Dam de l'Asompsion u Sen Tropeu i odražana je u prisustvu samo najbližih prijatelja i porodice, prenenela je televizija BFM. Sahrana je organizovana u skladu sa njenom željom za skromnim ispraćajem, bez medijskog fokusa. Sahrani su prisustvovali njen sin Nikola Šarije, unuka Tea Šarije, bivši suprug Bernar d'Ormal, kao i brojni drugi prijatelji i kolege.
