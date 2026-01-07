Mali: Prva linija beogradskog metroa biće završena do 2030. godine (VIDEO)

Naglasio da će izgradnjom biti ostvaren višedecenijski san za glavni grad

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se tokom ove godine očekuju veliki radovi na izgradnji stanica za beogradski metro i najavio da će prva linija metroa biti završena do 2030. godine. Mali je rekao za Tan‌jug da mašine „krtice" odnosno TBM (Tunnel Boring Machine) stižu u Srbiju u drugoj polovini godine. Prva linija metroa će povezivati Železnik i Mirijevo, druga linija predviđena je na potezu Bežanija-Mirijevo, a linija tri