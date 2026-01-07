RHMZ: Oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, ledene kiše i poledice

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
RHMZ: Oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, ledene kiše i poledice

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) savetovao je večeras oprez svim učesnicima u saobraćaju, zbog snega i ponegde pojave ledene kiše i stvaranja poledice.

Uveče i tokom noći oblačno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Očekuju se intenzivnije padavine, pa može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Na jugu i jugoistoku sa kišom, koja će se ponegde lediti na tlu. Kasnije uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. U Beogradu oblačno sa snegom, uveče i tokom noći intenziviranje padavina, kada se očekuje novih
