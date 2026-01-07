Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom

Predstavnici Danske i Grenlanda zatražili su sastanak sa američkim državnim sekretarom, zbog Trumpove ideje o preuzimanju ostrva.

Ovo strateško arktičko ostrvo je teritorija Danske. Tenzije su eskalirale nakon što je Bela kuća saopštila da je „američka vojska uvek opcija“, uprkos tome što je više evropskih lidera odbacilo Trampov zahtev da SAD preuzmu Grenland, navodno iz strateških razloga. Danska premijerka Mete Frederiksen je ranije ove nedelje upozorila da bi američko preuzimanje ostrva značilo kraj NATO saveza. Lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Velike Britanije
