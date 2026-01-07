Napoli jedva izvukao bod protiv ekipe iz dna tabele, Krstovićeva dva gola u pobedi Atalante

Fudbaleri Napolija odigrali su (samo) nerešeno sa Veronom.

Rezultat je na kraju bio 2:2. Verona je potpuno iznenadila Napoli u prvom poluvremenu. Gosti su iz praktično dve jedine prilike uspeli da postignu dva gola i steknu veliku prednost pred kraj prvog poluvremena. Prvo je Frese u 16. minutu matirao Milinković Savića, a onda je Orban 11 minuta kasnije sa bele tačke postigao novi pogodak za veliku prednost tima koji se bori za opstanak. Očekivano, Napoli je krenuo na sve ili ništa u drugom poluvremenu. Mektominej je u