Predstavnici vlasti i opozicije osudili paljenje vrata na katedrali u Novom Sadu

Predstavnici vlasti i opozicije osudili su paljenje vrata na katedrali u Novom Sadu, ocenjujući da je reč o nedopustivom činu.

Rano jutros došlo je do požara na bočnom ulazu u crkvu Imena Marijinog, jednog od najprepoznatljivijih simbola Novog Sada. Povređenih nije bilo, a pričinjena je šteta na vratima crkve izgrađene krajem 19. veka. Župnik Crkve Imena Marijinog Atila Zeler izjavio je da je o događaju saznao rano jutros, ali da tačno vreme izbijanja požara ne zna. „Ja sam u šest sati, kad sam ustao iz kreveta, video vozila vatrogasaca i policije kako stoje pored crkve. Kada sam izašao,