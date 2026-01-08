Podmetnut požar na Katedrali u Novom Sadu (VIDEO)

Rano jutros zapaljena su bočna vrata novosadske Katedrale – Crkve Imena Marijinog, jednog od simbola grada. U incidentu nije bilo povređenih, dok je materijalna šteta pričinjena na vratima objekta izgrađenog krajem 19. veka, a veća šteta sprečena je brzom intervencijom vatrogasaca.

