(Foto) Zapaljena vrata Katedrale u Novom Sadu: Pričinjena materijalna šteta, nema povređenih

Na bočnoj strani Crkve imena Marijinog u centru Novog Sada u ranim jutarnjim satima podmetnut je požar koji su vatrogasci brzom reakcijom ugasili.

Župnik crkve Atila Želer rekao je za Newsmax Balkans da nije poznat razlog zašto bi neko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić. "Hvala Bogu, nije došlo do žrtava. Imamo samo materijalnu štetu. Vatrogasci su brzo reagovali i ugasili požar", istakao je Želer. Dodao je i da unutar crkve postoje kamere, ali da se na njima ne vidi ništa jer su vrata zapaljena spolja. Foto: Tanjug/Saška Drobnjak Foto: Tanjug/Saška Drobnjak Foto: Tanjug/Saška Drobnjak